LGS tercih dönemi öncesinde PYK üyeleri öğrencileri teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Protokol Yürütme toplantısının ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Protokol Yürütümü Kurulu (PYK) protokol kapsamında oluşturulan okulların idarecileri ile öğrencileri, LGS tercih dönemi öncesinde tanıtım faaliyetlerinde bulunarak şehrin çeşitli noktalarında stant açtılar.

LGS tercih döneminin son günlerinde çalışmalarına hız veren Erzurum İl Protokol Yürütme Kurulu protokol çerçevesinde belirlenen Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye Elektrik Elektronik Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Sultan Abdülhamit Raylı sistemler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine Yakutiye bölgesinde bulunan Mecidiye ve Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)'nin daha çok tercih edilmesi için şehrin önemli yerleri ile AVM ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde bilgilendirme amaçlı stant açarak öğrenci ve velilere Meslek liselerinin tanıtımı yapıp , tercih döneminde lise tercihinin, gençlerin kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamasında ve doğru meslek seçiminde kilit rol oynadığını anlatmaya çalışıyorlar.

Konu ili ilgili olarak bugün kent meydanında bir araya gelen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve İl Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Protokol Yürütme Kurulu Üyesi Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Atatürk MTAL Müdürü Osman Aksakal, Yakutiye Elektrik Elektronik Teknolojileri MTAL Müdürü Zakir Akkuş, Sultan Abdülhamit Raylı Sistemler MTAL Müdürü Fahrettin İlter, Hamidiye MTAL Müdürü İstek Bulut ile Cumhuriyet MTAL Müdürü Çiğdem Hopur Kent meydanında bir araya gelerek kurulan stantların önünde Meslek liselerinin önemini anlatıp, Meslek liselerinin faaliyetleri hakkında öğrenci ve velilere bilgiler verdiler.

Öte yandan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve İl Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Protokol Yürütme Kurulu Üyesi Salih Kaygusuz yaptıkları açıklamada, öğrencilerin yapacakları tercihlerde, meslek liselerine öncelik vermelerinin önemine dikkati çekerek şu ifadelere yer verdiler. "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi amacıyla, meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB iş birliğinde büyük bir dönüşüm hamlesi başlatıldı. Öğrencilerimizi, sektörün beklentileri doğrultusunda iş hayatına hazırlamak için hem meslek liselerimizi fiziki anlamda daha kaliteli hale getiriyoruz hem de iş dünyasını sürecin içine aktif bir şekilde dahil ederek, eğitim modelini daha dinamik hale getiriyoruz. Amacımız, meslek liselerini tercih eden öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörde aranan eleman olmalarına imkan sağlamak. Bundan dolayı öğrencilerimizi, meslek liselerini tercih etmeye davet ediyoruz. Meslek liselerinin nitelikli dönüşümü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye Elektrik Elektronik Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Sultan Abdülhamit Raylı Sistemler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ile diğer Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimizi eğitim kalitesiyle, Türkiye'ye rol model olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımız için fiziki alanların iyileştirilmesinden teknolojik altyapının güçlendirilmesine, üye firmalarımızda beceri eğitimi ve teknik ziyaretlere kadar gereken tüm desteği veriyoruz. Geleceğin teminatı gençleri bilgiyi yorumlayan, kullanan ve yeni teknolojiler üreten bireyler olarak yetiştirebilmenin yolunun mesleki ve teknik eğitimden geçtiğini de belirtmek istiyoruz. Bu anlamda yüksek donanımlı, teknolojiyle iç içe gençler yetiştirip iş dünyasının nitelikli iş gücüne ulaşımını kolaylaştırmayı ve gençlerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlamaktayız Gençlerimizi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye Elektrik Elektronik Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Sultan Abdülhamit Raylı sistemler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih ederek, alanında uzmanlık için sunulan tüm bu fırsatlardan ve ayrıcalıklardan yararlanmaya ve iş hayatında 'ara eleman değil, aranan eleman' olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

Bu arada Kent Meydanında açılan stantlarda Pandemi döneminde maske üretimi yaparak şehrimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir katkı sağlayan Cumhuriyet MTAL Müdürü Çiğdem Okur ,Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve İl Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Oral'a kendi üretimleri olan mavi beyaz renkli maske takdim etti.