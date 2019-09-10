Liposuction hakkında merak edilenler

Dr. Hakan Kerem, liposuction hakkında bilgiler verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Kerem, “Liposuction uygulamasının tüm dünyadaki en popüler kozmetik prosedürlerden biri olmasının çok iyi bir nedeni var: “çünkü işe yarıyor ve insanlar bunu yaptırdıkları için mutlu oluyorlar”. Liposuction ve liposculpture işlemleri, cerrahi olmayan diğer yağ eritme uygulamalarının yapamadığı düzeltmeleri, vücudun birçok bölgesinde gerçekleştirebilmektedir. Liposuction uygulaması, sadece tek bir seansta, aşağıdaki bölgelerin tümünün görünümünü etkili bir biçimde düzeltebilmektedir: Bel simidi (love handles - aşk tutamakları), sırt kıvrımları, karın ve bel, dış bacak (saddle bags), iç bacak (diamond of light), diz ve ayak bilekleri, kollar, memeler” dedi.

Dr. Kerem, Liposuction teknikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Tumescent: Bu yöntem (Klasik Liposuction olarak bilinir), tüm diğer tekniklerin dayandığı altın standart bir liposuction tekniğidir. Lazer Liposuction gibi diğer tekniklerin Tumescent Liposuction yönteminden temelde daha farklı olduğu aslında çok yaygın bir yanılgıdır. Liposuction uygulamasının tüm formları, kılcal kan damarlarını daraltıp işlem sırasındaki kanamayı azaltan ve o bölgenin uyuşmasını sağlayan, serum fizyolojik, lidokain ve epinefrin içeren bir çözeltinin deri altına enjekte edildiği tumescent (şişirme) basamağına sahiptir. Tumescent çözeltisi olmadan uygulanan tüm liposuction uygulamaları çok ağrılı ve tehlikelidir. Bu yüzden tumescent (şişirme) basamağı, hangi teknik kullanılırsa kullanılsın her liposuction uygulamasının ana parçasıdır. Tumescent Liposuction tekniği, diğer tekniklerden farklı olarak sadece tumescent (şişirme) ve aspirasyon (yağı emme) basamağını içerdiğinden, diğer tekniklerden daha kısa sürer, genellikle daha düşük maliyetlidir ve iyileşme daha çabuk gerçekleşir.

Lazer Liposuction: Lazer Liposuction işleminin arkasında yatan ana fikir, normal liposuction uygulamasındaki aspirasyon basamağından önce fiberoptik bir lazer kanülü ile yağ hücrelerini eritmek ve üstteki deriyi gerginleştirmektir. Lazer Liposuction yönteminin Tumescent Liposuction yönteminden temelde daha farklı olduğu çok yaygın bir yanılgıdır. Lazer liposuction hala tumescent çözeltisinin kullanımını ve Tumescent Liposuction yönteminde kullanılan kanüllerin aynılarının kullanıldığı sıradan bir yağ aspirasyonu basamağını gerektirir. Tek fark aspirasyon ve tumescent çözeltisi arasındaki basamakta “lazer” kullanımıdır. Çoğu liposuction hastası için bu adım normal liposuction'dan daha iyi bir sonucun alınmadığı, aksine daha fazla zaman ve maliyete neden olan bir işlem demektir. Ancak sarkmaya yatkın olan kollar, boyun, iç bacak gibi bazı gölgelerde iyi bir seçim olabilir. SMART Lipo, Cool Lipo ve SLIM Lipo gibi diğer lazer liposuction sistemleri, rakip şirketler tarafından yapılan ama aslında aynı teknolojiyi kullanan sistemlerdir.

Power-Assisted Liposuction (PAL): Bu teknik liposuction kanülünü çok hızlı şekilde titreten özel olarak tasarlanmış bir el aletinin kullanımını gerektirir. Bu titreşim kanülün fibröz dokulara kolayca girmesini sağlar ve bu sayede yağların uzaklaştırılmasını hızlandırır. Bu birçok liposuction hastası için önemli bir avantajdır çünkü bu sayede daha kısa süren işlem, ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecini kısaltır ve rahatsızlık hissini azaltır.

Ultrasonik Liposuction: Ultrasonik Lipo, Power-Assisted Lipo tekniğine çok benzer. Sadece mekanik titreşim yerine, cihazın ürettiği ultrasonik dalgalar kanülün dokulara kolayca girmesini sağlar. Ultrasonik yöntem, Power-assisted yöntemi kadar popüler değildir çünkü ultrason kanülleri hızla ısınmakta ve çok dikkatli uygulanmadığı takdirde deride hafif yanıklar oluşturma riski meydana gelmektedir. Bu risk, aynı zamanda Lazer Lipo yönteminde de olasılık dahilindedir.

Aqua Liposuction: Bu teknikte amaç, kanülün dokulara daha iyi girmesini sağlamak olan power ve ultrasonic liposuction yöntemlerine benzemektedir ancak Aqua Liposuction' da bunu gerçekleştirmek için su kullanılmaktadır. Buradaki temel eleştiri, tumescent içindeki solüsyonun üzerine eklenen suyun, çözeltinin yoğunluğunu değiştirmesidir ve bunun sonucunda, eğer ameliyat esnasında hastalar çok dikkatli bir şekilde takip edilmezlerse, tehlikeli olabilen elektrolit anormalliklerine maruz kalmalarına sebep olmaktadır.

Tickle Lipo: Power-Assisted Liposuction tekniğine çok benzer, ancak titreşim aşamasını bir adım ileri götürerek hastaların acı yerine sadece titreşim (gıdıklanma) hissetmelerini sağlar. Bu teorikte daha rahatlatıcı bir teknik gibi görünse de yukarıda tartışıldığı üzere, cerrahi müdahale yapılan bölgeleri uyuşturmakla esas olarak tumescent çözeltisi sorumludur.

SLIM Lipo: SLIM Lipo, lazer liposuction'ın bir formudur ancak deri ve yağı daha belirgin bir şekilde hedefleyen patentli iki-lazer sistemi kullanarak bu rekabetten kendini ayırır. Diğer lazer lipo sistemleri dokuya sadece tek bir dalga boyu lazer uygularken, SLIM Lipo iki farklı dalga boyu lazer uygular. Bu özellikle kol, iç bacak ve boyun gibi liposuction sonrası deride sarkma eğilimli olan bazı bölgelerde, bazı hastalarda genel olarak daha iyi bir sonuca yol açabilir.

Mikro Lipo: Mikro Lipo, çene, çene altı, diz ve ayak bilekleri gibi vücudun hassas bölgelerindeki yağ hacmini azaltmak için, ultra ince kanüllerin kullanımını içerir. Bu bölgelerdeki yağ miktarı oldukça küçük olduğundan hata yapma payı da çok azdır. Bu yüzden çok daha hassas ve küçük kanüllerin kullanılması zorunludur. Micro Lipo, cildi gerginleştirdiği kadar yağı uzaklaştıramaz, bu yüzden bazen lazer liposuction kanülleri bu uygulamanın bir parçası olabilmektedir.”