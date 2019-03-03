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Lise öğrencileri Barış Manço'yu andı

Prof.

Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Barış Manço'yu andı.


Vefatının 20. yıldönümünde Necmeddin Erbakan Fen Lisesi müzik öğretmeni A. Berrak Aydınoğlu rehberliğinde müzik kulübündeki öğrencilerin hazırladığı müzik etkinliği ile Barış Manço parçalarından oluşan dinleti yapıldı.


"Dağlar Dağlar", "Can Bedenden Çıkmayınca", "Gülpembe", "Dönence", "Alla Beni Pulla Beni" koro parçaları ve müzik öğretmeninin "Unutma Beni" adlı eserleri bağlama ve gitarlar eşliğinde icra edildi. Program dakikalar süren alkışlarla devam etti.


İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir diyen Barış Manço'yu saygı ve sevgiyle andılar.

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