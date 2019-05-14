Lise öğrencilerinden “İslam Alimleri ve Edebiyatçıları Aramızda” etkinliği

Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesinin 3. sünü düzenlediği ve geleneksel hale getirmeyi amaçladığı ‘İslam Alimleri ve Edebiyatçıları Aramızda' sergisi büyük ilgi gördü.

Sergi de İHL Meslek dersleri öğretmenleri, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, Coğrafya öğretmenleri görev aldı.

Her bir öğrencinin kendisini islam aleminin ya da edebiyat yazarının yerine koyarak, öğretim yılı boyunca öğrendiklerini, eser ve hayatlarını birbirlerine ve ziyaretçilere aktardılar.

Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Savaş Atmaca, “İslam Alimleri ve Edebiyatçıları aramızda, Coğrafya sergisi ve Siyer sokağı bölümünden oluşan 3 yıldır sürdürdüğümüz bir etkinlik. Öğrencilerimizin bir öğretim yılı boyunca yapmış olduğu proje ve performans çalışmalarıyla emeklerini sergilemeye çalışıyoruz.” diyerek, öğrenmeyi çok önemsediklerini bu sebeple sergi sayesinde kendilerine kültür kazanımı sağlayacağını belirtti.

Coğrafya sergisinde teorik bilgiden ziyade öğrencilerin uygulamalı olarak, yaptığı ve yaşattığı görseller ile, öğrenmeyi kolaylaştırma amaçlandı. Coğrafya Öğretmeni Mümin Pak, “Yapılan görsel çalışmalar sayesinde öğrencilerin velilerinin de bilgilendirilmesi, birlikte yaptıkları ödev çalışmaları, öğrenciler yanı sıra velileri de bilinçlendiriyor.” dedi.

Siyer sokağı isimli koridorda, Peygamber Efendimizin hayatını, yaşadığı yerleri canlandırarak, kavramsallaştırma amaçlandı. İHL Meslek dersleri öğretmeni Selda Özdoğan, “Bilinç ve farkındalık uyandırmak için bu çalışmayı yaptık. Öğrencilerimiz büyük bir öz güvenle bu sergiyi hazırladı, anlamını çok iyi kavradı” ifadelerini kullandı.

14- 15 Mayıs tarihleri arasında açık olacak sergiye çevre okullardan öğrenciler ve veliler de katılabilecek.