Lise öğrencilerinden Rasim Özdenören paneli

Nitelikli kitaplar okuyan ve okuduklarını metne dökebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Erzurum Kitap Akademisi'nin Rasim Özdenören İl Paneli, Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelin başkanlığını Hilalkent Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammet Emin Ak'ın yaptığı “Rasim Özdenören” konulu panele geçildi. Panelde Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Güçlü ‘Rasim Özdenören'de Felsefe ve Din ‘ Horasan Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Bastem ‘Zamana Yüklenen Anlamlar' , Hınıs Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Nisa Şanal ' Rasim Özdenören'in Düşünce Dünyası' , Emel Çatal Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Elemiş '“Batı Uygarlığını Benimsemiş Taklitçi Günümüz İnsanı' başlıklı sunumlarını yaptılar.

Sunumların ardından Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı konuşmada "Biz İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Anadolu Mektebi ve Kitap Akademisi olmak üzere iki kitap okuma programını öğretmenlerin ve öğrencilerin özverisiyle gayet başarılı yürütüyoruz. Bu programlara dâhil olup kitap okuyan 18 bin 880 öğrencimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bugünkü panelde öğrencilerimizi dinleyince bu yolda bir hayli yol aldığımızı gördüm. Bu beni ziyadesiyle mutlu etti. Kitap okuma programlarının başarılı olması öğretmen ve yöneticilerimizin sahadaki özverili çalışmalarına bağlı. Öğrencilerimizi panellerde dinledikçe yaptığımız çalışmaların amacına ulaştığını görüyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Panelist öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Panelist öğrencilerin birbirinden güzel sunumları büyük bir beğeni topladı. Panelin sonunda danışman öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.