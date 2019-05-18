Liseli gençler spor bilgilerini yarıştırdı

Erzurum'da ilk kez Liseler arası Spor Bilgi Yarışması düzenlendi. 10 lisenin yarıştığı bilgi yarışmasında Şehit Burak Burak Tatar MTAL birinci oldu. Ek sorular sonucunda Ilıca Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Tekman ÇPL üçüncü oldu. Vali Okay Memiş de, görüntülü sorularda 2011 Unıversıade'yi sordu.

Erzurum'da ilk kez liseler arası Spor Bilgi Yarışması yapıldı. Erzurum Lisesi Kültür Merkezi'ndeki yarışmayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Genlik Haftası etkinliklerini kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte organize etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarışmaya geçildi.

10 Lisenin üçer kişilik ekiple katıldığı Spor Bilgi Yarışmasında Türk Spor Tarihi, Olimpiyatlar, Erzurum'da spor ve spor oyun kuralları başlıkları adı altında öğrencilere 15'er soru soruldu. 15 soru sonunda dereceye giren liseler belli oldu.

Vali Memiş'ten görüntülü soru

Jüri Üyeliğini Sinan Topallı, Yaşar Elen ve Fatih Özbayraktar'ın yaptığı Spor Bilgi Yarışmasında Alpaslan Topçu, Halim Süha Mesutgil, Taner Meral, Şaban Polat, Zühal Yıldırım ve Muhammet Mavibaş ise tertip komitesi üyesi olarak görev aldı.

Yarışmacılara 15'er sorunun sorulduğu Spor Bilgi Yarışmasında, Erzurum Valisi Okay Memiş, Milli Eğitim Müdür Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül ile BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu görüntülü olarak yarışmacılara soru yöneltti. Vali Memiş, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile ilgili soru sordu.

Şampiyon Şehit Burak Tatar Mtal oldu

Nefesleri kesen Spor Bilgi Yarışmasında 15 soru sonunda 130 puanla Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. 120'şer puan alan Ilıca Yavuz Selim Öğretmen Lisesi ve Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne beş tane ek soru yöneltildi. Bu sorular sonucunda rakibini geride bırakan Ilıca Yavuz Selim Öğretmen Lisesi ikinci oldu. Tekman ÇPL ise üçüncü sırada yer aldı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Emel Çatal Anadolu Lisesi, Ilıca İMKB Yavuz Selim, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, S. A.Hamit Raylı Sistemler MTAL, Tekman ÇPL, Tevfik İleri Anadolu Lisesi ve Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nin yarıştığı bilgi yarışması sonunda katılımcı öğrencilere katılım belgesi dağıtıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Samih Kır ve diğer davetliler tarafından birinci olan Şehit Burak Tatar MTAL'e tablet, ikinci olan Ilıca İMKB Yavuz Selim Anadolu Lisesi'ne bisiklet, üçüncü olan Tekman ÇPL'ye de eşofman ve spor ayakkabısı hediye edildi.