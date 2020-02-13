Liseli Umutcan kardan ev yapıp, içerisine elektrik hattı çekti

Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencisi Umutcan Kul (14) kardan ev yaptı. 2 gün süren çalışmayla 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan Umutcan Kul, kardan evde çay içip bağlama çaldı.

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Umutcan Kul karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan kul çalışması, yaklaşık 2 gün sürdü. Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan Kul çay içip, bağlama çaldı.

Kardan eve elektrik çektiğini de ifade eden Kul: “İlçemize bugün çok güzel kar yağdı. Geçen sene yaptığım gibi kardan ev yapayım dedim. Kardan evimi yapmak bayağı uzun sürdü hatta iki kez bozdum kar yetersiz olduğu için tekrar yaptım. Sonunda güzel bir şeyler çıkardık. İçerisine elektrik hattı çektim lambamız falan da var içerisinde. Çayımı da yaptım ara ara kardan evimde bağlama çalıp çayımı içeceğim” dedi.