Madame Mai Çikolata Türk damak tadına uygun lezzetler üretiyor

Erzurum'da kurduğu yaklaşık 100 metrekarelik atölyesinde kendi imkânları ile bir birinden nefis lezzetlerle çikolata üreten Şeyda Sönmez Ebren, sağlıklı yaşamın sembolü olan meyve kurusu ile çikolatayı birleştirip farklı lezzetler ve tatlar oluşturmaya başladı. Ebren, çikolata için yeni reçeteler hazırlar belirterek, özellikle Türk damak tadına uygun ürünleri tercih etme gayreti içerisinde olduklarını anlattı. Türkiye'nin farklı yörelerinde yetişen; elma, incir, erik, kayısı, gün kurusu, portakal, cennet hurması, dut ve kivi gibi meyve kurularına tropikal meyvelerden mango, papaya, ananas gibi meyve kurularını da ekleyip bunları çikolata ile kombine ettiklerini belirten Ebren, böylece çikolata sektörüne farklı yeni lezzetler kazandırdıklarını söyledi.

Madame Mai Çikolata Atölyesi İşletmecisi Şeyda Sönmez Ebren, kış aylarının vazgeçilmezi olan meyve kurularında özellikle posalı bölümün daha yoğun olduğunu hatırlatarak, bu gıdaların mutlaka tüketilmesini ifade eden uzmanların görüşlerinden esinlendiklerini vurguladı.

Sönmez, “Madame Mai Çikolata olarak hem kakaonun hem de kuru meyvenin sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu ve hastalıklara geçit vermediğini özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi içerisinde bu ürünlerin daha fazla tüketildiğini göz önünde bulundurarak böyle bir çalışma içerisine girdik. El yapımı olarak hazırladığımız ürünlere karşı müşterilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bu şekilde hem şehrimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine bir nebzede olsa katkı da bulunmak bizleri çok mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.