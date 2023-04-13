Madde bağımlısı genç dehşet saçtı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne hayatını kaybederken baba ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bulunan Özçağrı apartmanının birinci katında meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu belirtilen Ahmet Yavuz Köşebent yaşanan aile içi tartışmanın ardından anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne Serpil Köşebent boğazına aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken baba Nevzat Köşebent komşularına kaçmaya çalışırken oğlunun onlarca bıçak darbesine maruz kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in durumu ciddiyetini koruyor. Saldırgan arbede sırasında elinden hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası evde inceleme yapan ekipler annenin cesedini otopsi yapılmak üzere ambulansla hastaneye götürdü.