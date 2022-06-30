Mağarada eşek kurtarma operasyonu

Erzurum'un Tekman ilçesinde mağarada mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatan Nasip Demirel isimli şahıs mağaradan gelen sesler duydu. Seslerin geldiği yöne bakan Demirel, içeride bir eşek olduğunu gördü. Bunun üzerine itfaiyeye haber veren Demirel, itfaiye ekibinin yardımıyla eşeği mağarada çıkardı.

Yaklaşık 15 metre derinliğindeki mağaraya inen itfaiye ekibi ve hayvansever Nasip Demirel, eşeğin boynuna ip bağlayarak uzun uğraşlar sonucu yukarı doğru çıkardı. Eşeğin uzun süre mağarada olduğu ve aç kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Eşeğin mağaradan çıkması ile Demirel ve itfaiye ekipleri derin nefes aldı.