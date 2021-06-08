Mağın: “Türk İslam medeniyetini oluşturan argümanlardan birisi hat sanatıdır”

Kutsal topraklarda her yıl değiştirilen orijinal Kabe'nin iç ve dış örtülerinden mescidi nebevi örtüsünden Hattat Rıza'ya ait Türkiye'nin en ünlü hattat ve müzehhiplerinden Muhammet Mağın son sergisini Samsun Atakum'da Levin Antik Sanat Merkezinde açtı.

Hattat Muhammet Mağın; “Dünyada gelişen bir realite vardır insanları zevkleri görüşleri değişirken bu dönüşümde herkes ait olduğu medeniyet ve medeniyeti oluşturan kültür sanatla başka toplumlara kendini ifade ederler. Bizimde Türk İslam medeniyetini oluşturan argümanlardan birisi hat sanatıdır. Bugün Avrupalı ressamlar bizim soyut resimde ulaşmadığımız değerlere Türkler Hat sanatında erişmiştir ama biz Osmanlının son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında İlgisizlik yüzünden uzun bir duraklama dönemi geçirse de son yıllarda yapılan çalışmalarla verilen eğitimlerle ve bu tarz sanat galerilerini sayılarının artmış olmasıyla tekrar hak ettiği ilgiyi ve gelişimi yakalamıştır” dedi.

Tezhip öğrencisi Buket Orta Tepe, yoğun ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.