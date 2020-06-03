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Mahalle muhtarına ait minibüs gece yarısı yandı

Aziziye’nin Atlı Konak mahallesinde bir minibüs bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Aziziye'nin Atlı Konak mahallesinde bir minibüs bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.


Alınan bilgiye göre, önceki gün gece sabaha karşı saat 04.00 civarlarında Atlı Konak Mahalle muhtarı Ahmet Çalmaşur'a ait 25 D 577 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Komşusunun aracın yandığını görmesi sonrası muhtarı evinden kaldırarak akabinde hemen Aziziye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Muhtar Çalmaşur ve mahalledeki komşular yangına müdahale etti. Aziziye Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını kontrol altına alıp söndürdü.


Olayla alakalı kundaklama şüphesiyle iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındığı fakat ifadeler sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.


25 D 577 Plakalı okul servisinde büyük çapta hasar oluşarak kullanılamaz hale geldi.


Konuyla alakalı Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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