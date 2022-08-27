Mahallede yangın paniği

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın bir anda tüm binayı sardı. Balkon bölümünden dışarıya alevlerin sardığı yangında mahallede oyun oynayan çocuklar korkudan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.