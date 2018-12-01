Malezya Putra Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri Atatürk Üniversitesi'nde

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın Malezya Putra Üniversitesini ziyaretinin ardından, Putra Üniversitesi yöneticileri, akademisyenleri ve öğrencileri de iade-i ziyaret için Atatürk Üniversitesine geldiler.

İki üniversite arasında gerçekleşen doğal diploma anlaşmalarıyla stratejik ortaklığa adım atılırken, öğretim üyeleri ile öğrencilerin de bir araya gelmesi, üniversite ilişkilerine yeni bir boyut kazandırıyor.

İmzalanan anlaşmalarla her yıl bir üniversitede geçekleşecek Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Alanlarında İş Birliğini Geliştirme Konferansının ilki Atatürk Üniversitesinde yapıldı. Konferans için Atatürk Üniversitesine gelen yaklaşık 30 akademisyen ve öğrenci Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Malezya Putra Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinin kardeş üniversite olduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, kendisinin de daha önce bir takım anlaşmalar yapmak üzere Malezya Putra Üniversitesine gittiğini hatırlatarak, dünya üniversiteleriyle imzalanan anlaşmaların üniversitelerin uluslararasılaşması yönünden önem arz ettiğini dile getirdi.

Gerçekleşen konferansın, iki üniversitedeki öğretim üyeleri ile öğrencileri buluşturmak ve öğrenci değişimi için zemin hazırlamayı amaçladığını söyleyen Rektör Çomaklı, konferansın ardından öğrencilerin fakülteleri ve araştırma merkezlerini gezerek eğitim öğretim ortamını yakından tanımalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Alanlarında İş Birliğini Geliştirme Konferansı sayesinde iki üniversite arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirten Çomaklı, bir sonraki konferansın da Malezya Putra Üniversitesinde yapılacağını söyledi.