Manavgat şelalesi ile yarışacak

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve kurum müdürleri ile birlikte şelalenin çevresini gezen Vali Okay Memiş, bu bölge için 10 milyon TL'lik bir yatırım yapacaklarını söyledi.

Şelalenin heyelan oluşturabilecek yerlerini tespit edip gerekli çalışmaları başlatılması yönünde talimat veren Vali Memiş, “Uzundere ilçesinde ceviz dağıtımı töreninde bir araya geldik. Buraya gelmişken Türkiye'nin ve Erzurum'un çok önemli bir turizm destinasyonu olan Tortum Şelalesini de inceleme fırsatı bulduk. Daha önceki ziyaretlerde aldığımız kararlar çerçevesinde gezmiş olduğumuz alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce bir proje çalışması yürütülüyor. Şelale ve çevresi için en az 10 milyon lira civarında bir yatırım yapılacak. Vatandaşların rahatlıkla gezip bu şelaleyi görmeleri kendilerinin ve ailelerinin faydalanması için çok özel bir çalışma yürüteceğiz. Aynı şekilde bazı kısımlarda kısmi bir heyelan var, bu heyelana yönelik Devlet Su İşlerinin ve Milli Parkların çalışmaları sürdürülüyor. Yine şelalenin olduğu alanda özel, şahsa ait bir yer var. Orada da imar tadilatları yaparak özel işletmecinin de önünü açmayı hedefliyoruz. İnşallah burada standartları daha yüksek, vatandaşlarımıza yakışır kamu hizmeti vermek istiyoruz” dedi.

“Manavgat Şelalesi ile yarışır bir turistik destinasyon yapmak istiyoruz”

Türkiye'nin en önemli destinasyon alanlarının başında gelen Tortum Şelalesi'nin daha cazip bir bölge haline gelmesi için çalışmaların başlatıldığına dikkat çeken Vali Memiş, şöyle konuştu: “Burası Allah'ın bir lütfu, hakikaten müthiş bir yer. Biz burayı asgari Manavgat Şelalesi ile yarışır bir turistik destinasyon yapmak istiyoruz. Tortum Şelalesi için en az 500 bin turist hedefimiz var. Çünkü hem Uzundere ilçemiz, Uzundere'nin yarım ada düzenlemesi, seyir terası, Tortum Şelalesi ve Yedi Göller'de yapacağımız çalışmalarla bu bölge daha cazip bir hale gelecektir. Şimdiden çalışmalarımıza başladık İnşallah bir kısmını bu sezona yetiştireceğiz, bir kısmını da önümüzdeki sezona yetiştirmeyi hedefliyoruz. Buradan bütün bölge insanını, yerli yabancı bütün insanları hem Erzurum'a hem Tortum Şelalesi'ne hem de Uzundere ilçemize davet ediyoruz. Erzurum özellikle bir kış turizm merkezi olarak Türkiye'nin çok önemli bir destinasyonu ama aynı şekilde bu tür doğal güzellikleri ve tabiat harikalarıyla da bütün vatandaşlarımızın ilgisini çekecek destinasyonlara sahip. Ben Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatandaşımızı ve diğer ülkelerde yaşayan özellikle de komşu ülkelerdeki kardeşlerimizi buraya, Tortum Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum.”

Vali Memiş, Tortum Şelalesindeki incelemelerinin ardından Yedi Göllere geçerek tabiat harika bölgeyi gezdi.