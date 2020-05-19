Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı

İlçede kısa süre önce başlayan ve üretimini İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının üstlendiği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeler bugün yine yetkililer tarafından vatandaşa dağıtıldı.

Her hafta ilçede sabit olarak Pazar kurulan günlerde diğer zamanlarda ise belli günlerde dağıtılan maskeler ilçede maske konusunda büyük bir ihtiyacı karşılıyor.