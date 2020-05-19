İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt, çarşı ve halk pazarında maske dağıtımı gerçekleştirerek maske takmayanlar ve Sosyal mesafeye uymayanları uyardılar.


İlçede kısa süre önce başlayan ve üretimini İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının üstlendiği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeler bugün yine yetkililer tarafından vatandaşa dağıtıldı.


Her hafta ilçede sabit olarak Pazar kurulan günlerde diğer zamanlarda ise belli günlerde dağıtılan maskeler ilçede maske konusunda büyük bir ihtiyacı karşılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.