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Matbaacılar Federasyonu yönetimi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti

Matbaacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi makamında ziyaret ederek sektörde yaşanan sorunları dile getirdiler.

Matbaacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret ederek sektörde yaşanan sorunları dile getirdiler.


Ziyarette Türkiye genelinde üç binin üzerindeki maliye ile anlaşmalı matbaaların yıllardır çözülmesini beklediği; Basit Usul Vergi Mükelleflerinin kullandıkları faturaların anlaşmalı matbaalarda basılması; Her yıl anlaşma yenilerken alınan yüzde 2 teminatların; fatura, sevk İrsaliyesi, serbest meslek makbuzu gibi anlaşmalı belgelerin cirosu üzerinden değil; adaletsiz bir şekilde, yapılan diğer işlerle birlikte toplam ciro üzerinden alınması; Anlaşmalı matbaaların bastıkları belgeleri internet üzerinden gelir idaresi başkanlığına on beş günlük yasal süre dışında bildirdikleri takdirde ödemeleri gereken usulsüzlük cezaları, idare tarafından zamanında tahsil edilmeyip üç dört yıl sonra zaman içinde, varsa aynı hatadan dolayı almış oldukları diğer cezalar ile birlikte birleştirilip toplu halde tahsil etmesi sonucu üyelerimizin ödeyemeyecekleri miktarda biriken cezalar yüzünden mağdur olmaları; gibi sorunlarını, sıkıntılarını dile getiren Yönetim kurulu üyeleri sorunları dosya halinde Bakan Yardımcısı Nebati'ye ilettiler.


Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile sektörün ve esnafın genel sorunları üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

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