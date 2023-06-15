Mayıs ayı bilimsel teşvik töreni düzenlendi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, 2023 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Mayıs ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi. Yayın, patent ve projeleriyle ön plana çıkan akademisyenlere 15 Temmuz Milli İrade Salonunda ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik ederek, Atatürk Üniversitesinin kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

“Üniversitemiz, Bilim Dünyasında Önemli Bir Konuma Sahip”

Atatürk Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Rektör Çomaklı, üniversitenin proje, patent, yayın, Ar-Ge ve toplumsal fayda faaliyetlerinde her zaman önde olmayı gaye edindiğini vurguladı.

Prof. Dr. Çomaklı: “Yaptığınız çalışmalarla bu gayemizi hayata geçirdiğinizi ve üniversitemizi bilimsel anlamda ileri noktalara taşıdığınızı memnuniyetle belirtmek isterim. Bizler de ‘marifet iltifata tabidir' düsturuyla elde edilen başarıları hiçbir zaman karşılıksız bırakmıyoruz. Bugün de düzenlediğimiz programla çalışmalarıyla ön plana çıkan öğretim üyelerimize ödüllerini takdim etmek istedik. Oldukça rekabetçi bir alan olan bilimsel yayınlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak eser sayımızı daha da çeşitlendirmeli ve çoğaltmalıyız. Bu noktada üniversite yönetimi olarak üzerimize ne düşüyorsa bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olacak çalışmalarla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.