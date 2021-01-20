MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün de katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşen imza töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu protokolün; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin Atatürk Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde lisansüstü eğitim almalarına, eğitim ve araştırma desteği sağlayarak güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkân ve deneyimlerinden yararlanmalarına ve lisansüstü eğitim ile elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini bilim ve sanat merkezlerine aktarmalarına vesile olacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin iç ve dış paydaşları ile entegre bir şekilde çalıştığını belirten Rektör Çomaklı bu iş birliğinin, bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin Atatürk Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü eğitim veren enstitülerde yer alan ana bilim dallarında açılan lisansüstü programlarda eğitim almalarını, üniversitenin altyapı, bilgi ve tecrübelerini kullanarak AR-GE faaliyetlerinde bulunmalarını, akademisyenler ile bilim ve sanat merkezi öğretmen ve öğrencilerinin bilim söyleşilerinde bir araya gelmelerini sağlayacağını aktardı.

İş birliği kültürüne sağladığı katkılardan dolayı Mehmet Nezir Gül'e teşekkür eden Rektör Çomaklı, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

“Atatürk Üniversitesinin Bilgi ve Tecrübesinden Faydalanacağız”

Atatürk Üniversitesi tarafından lisansüstü eğitim veren enstitüler bünyesinde yer alan ana bilim dallarında açılan lisansüstü eğitim programlarına BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin kurum kontenjanı kapsamında başvurmalarına imkân tanıyacak bu anlaşmanın eğitim alacak öğretmenlerin kişisel gelişimine oldukça yararlı olacağını aktaran MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, ülke yükseköğretimine uzun yıllardır katkı sağlayan Atatürk Üniversitesiyle böyle bir protokol imzalamaktan ve tecrübesinden faydalanacak olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programlarının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Üniversite tarafından uygun görülen şartlarda uzmanlık desteğinin sağlanacağını belirten Gül, gösterdiği yakınlık ve katkılardan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Çevrimiçi olarak gerçekleşen imza töreni, tarafların iyi niyet temennileriyle son buldu.