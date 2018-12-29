Mecidiye İlkokulu öğrencileri MNG AVM'de doyasıya eğlendi

Erzurum'un Yakutiye İlçesinde bulunan Mecidiye İlkokulu Ana Sınıfı'nın 16 öğrencisi Erzurum'un En kapsamlı ve büyük Alışveriş Merkezi MNG Alış Veriş Merkezi'nde doyasıya eğlendiler.

Mecidiye İlkokulu Ana sınıfı öğretmenleri, Çocukların sınıf ortamından farklı bir yerde özel bir gün geçirmeleri maksadıyla bir gezi düzenlemek istediler. Çocukların oyun kültürüne katkı sunup, fiziksel gelişmelerine destek olacağına inandıklarını belirten Mecidiye İlkokulu Ana sınıfı öğretmenleri, Şehrin İklim şartlarından dolayı öğrencilerinin oyun oynayıp vakit geçirecekleri alanların kısıtlı olduğunu vurguladılar. Özellikle Okullarının konumu itibariyle şehir merkezine uzaklığından kaynaklı çocukların şehrimizdeki çeşitli aktivitelerden de uzak kaldığını düşündükleri için planladıkları etkinliğin gerçekleştirilmesi için istemlerini, MNG Alışveriş Merkezi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer'e ilettiler.

Öğretmenlerin istemini olumlu karşılayan Dr. Aydoğan Süer, Şehrimizdeki kırsal bölgelerde eğitim ve öğretim hayatına başlayan ve devam eden öğrencilerin de şehrimizdeki aktivitelere katılmalarını sağlamak ve onların da diğer çocuklar gibi oyun oynayıp eğlenmeleri için her fırsatta sosyal sorumluluk projeleri ile MNG Alış Veriş Merkezi olarak katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Dr. Aydoğan Süer, “İnanıyorum ki, Bugüne kadar Alış Veriş Merkezlerini ziyaret etmemiş çocuklarımız var. Bu alanlardaki çocuk oyun alanlarından şehir merkezinde yaşayan ve aileleriyle birlikte gelerek faydalanan çocuklarımız kadar kırsal bölgelerimizde yaşayan dar gelirli ailelerimizin çocuklarının da faydalanması gerekmektedir. Çünkü “O Çocuklar Geleceğimizin Teminatı Bizim Çocuklarımızdır.” Mecidiye İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmenlerine biz MNG Alışveriş Merkezine böylesi bir sosyal sorumluluk yükledikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Mecidiye İlkokulu Ana Sınıfı öğretmenlerinin kırsal bölgelerdeki dar gelirli ailelerin çocuklarının da şehrimizdeki çeşitli aktivitelere katılmaları için ön ayak oldukları bu sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak için bizde varız diyen Şampiyon Turizm Sahibi Kadir Ovat ise; “Kırsal bölgelerimizde eğitim gören bu öğrencilerimizin şehrimizde gerçekleştirilen çeşitli aktivitelere katılmaları için çocuklarımızın ulaşımını güvenli ve profesyonelce sağlamak için biz de bu proje kapsamında Şampiyon Turizm olarak elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.

Mecidiye İlkokulu Ana Sınıfı geçtiğimiz gün 16 öğrencisi ile birlikte MNG Alış Veriş Merkezinde doyasıya eğlendiler. MNG Alışveriş Merkezi tarafından kabul edilen öğrenciler Yakutiye İlçesinde bulunan Okul bahçelerinden Şampiyon Turizm tarafından öğretmenleri eşliğinde alınarak MNG Alış Veriş Merkezine getirildiler. Önce çeşitli materyallerle el becerilerinin güçlenmesi için zaman geçiren öğrenciler sonra oyun alanında doyasıya eğlendikten sonra Alış Veriş Merkezini gezdiler.

Son olarak yemeklerini yedikten sonra yorgun düşen minik öğrenciler okullarına tekrar geri döndüler.