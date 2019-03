Medresede kitap okuma etkinliği

Erzurum Yakutiye Medresesinde her kesimden öğrenci ve vatandaşlara çeşitli kitaplar verildi.

Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından okurlara 300 kitap dağıtımı yapıldı. Dağıtılan kitapları öğrenciler ve vatandaşlar okumaya başladı. Dağıtılan kitapları okurlar okuduktan sonra kendilerine hediye edildi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz şu bilgileri verdi:

“Şu anda Türkiye'nin en anlamlı haftaların birinde ve yine Türkiye'nin en anlamlı mekanların birinde iki anlamlı objeyi birleştirmiş durumdayız. Kütüphaneler haftasındayız. 55.Kütüphaneler Haftasını kutluyoruz. Okumanın önemini, halkımızla, öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Biz her zaman söylüyoruz okuma yetiştirir, yazma olgunlaştırır, oku kelimesi aynı zamanda Yaradan'ımızın bizlere emrettiği ilk emirdir. Kendini oku, kainatı oku, aynı zamanda kainatta bulunan her şeyi de oku. Bu sene dediğim gibi 55. Kütüphaneler Haftasının teması sürdürülebilir kalkınmada Kütüphanenin rolü ve önemi. Biz de sürdürülebilir kalkınmada, Ülkemiz bildiğiniz gibi çok ciddi bir kalkınma hamlesi içerisindedir. Bunu bizlerde okumayla birleştiriyoruz, özdeşleştiriyoruz ve bütünleştirip, hep beraber okumayı, okumanın önemini, Kütüphaneyi, Kütüphanenin önemini, ayrıca da insanın yetişmesindeki önemini de vurgulamak istedik. Ne yaptık bunu çok özel bir mekan da yapmak istedik. O mekan da elbette ki Erzurum Yakutiye Medresesi'dir. Medrese yani bir akademi, yani bir Üniversite, Türk kültürünün dünyaya ve İslam Kültürüne katkıları, Yüksek Öğrenimin de yeridir. Bu sistemin de bir adıdır Medrese. Her ne kadar eğitime şu anda kapalı olsa da tarihi eser olarak bunu bir güzellik olarak, aynı zamanda etkinlik olarak da Yakutiye her zaman Müdürlüğümüz tarafından kullanılmaktadır. Okumayı, Kütüphaneler Haftasını bu mekan da yani Yakutiye Medresesi içerisinde bu etkinlikle sürdürmek istedik. Halkımızı ve öğrencilerimizi bu mekanda da bütünleştirmek istedik. Güzel bir etkinlik olsun istedik. Anlamlı bir etkinlik olsun istedik” dedi.