Mehmet Özdilek: “Galibiyete daha fazla ihtiyacı olan taraf biziz “

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, galibiyete daha fazla ihtiyacı olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçını değerlendiren Özdilek, son haftalarda gösterdikleri kazanma arzusu ve takım disiplinini koruyacaklarını ifade ederek, “Hafta sonu iyi bir takıma karşı oynayacağız. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda şiddeti yüksek maçlar oynuyoruz ve her müsabakada da belirleyici unsur bizim saha içinde ki tavrımız oluyor. Son haftalarda gösterdiğimiz kazanma ve takım disiplinine uyma konusunda bu mücadelenin içerisinde olacağız. Bizim sahada ne yapacağımız rakibin ne yapacağından daha önemli. Bizim galibiyete daha fazla ihtiyacımız var biz maçın zorluk derecesini biliyoruz ve mücadele edip puan ya da puanlar almak istiyoruz” dedi.

Takımın sağlık durumu hakkında bilgi veren Özdilek, 4 futbolcuyu sakatlıklarından dolayı maç kadrosuna alamayacaklarını belirterek, “Ufak tefek sıkıntılı olan arkadaşlarımız var Kanstrup sakatlığından dolayı maçta olamayacak. Tolga bugün itibari ile bireysel çalışmalara başlayacak. Samed ve Rashad'ın arka adalelerinde problem var maça yetişimleri zor gibi. Kimle sahaya çıkarsak çıkalım arzu ettiğimiz puan ya da puanları alacağız. Ben ve oyuncularımız pazar gününe hazır umut ediyorum hayal ettiklerimizi yaparız” şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından bir taraftar Teknik Direktör Mehmet Özdilek'e ahşap işleme fotoğraf hediye etti.

BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.