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Mehmet Özdilek: “Her maçımız final”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Her maçımız final.

Bizim yakın rakiplerimiz var. En azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece, galibiyet serimizi sürdürdüğümüz sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor” dedi.


BB Erzurumspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde sürdürdü. TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altay deplasmanında önemli bir maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taktiksel çalışmada oyuncularını sık sık uyararak maçın önemine dikkat çekti.


Altay maçının şampiyonluk düğümünde öneminin yüksek olduğunu ve galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok anlam ifade ediyor. Her maçımız final. Bizim yakın rakiplerimiz var. En azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece, galibiyet serimizi sürdürdüğümüz sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Çünkü puan olarak öndeyiz. Şimdi bugün itibariyle zorlu bir haftaya giriyoruz. Pazar günü çok önemli müsabaka oynayacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz" diye konuştu.

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