Mehmet Özdilek: "İkinci yarıya galibiyet ve moralle başlamak istiyoruz"

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, ikinci yarıya galibiyet alarak moralli başlamak istediklerini söyledi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdilek, iç sahadaki tüm maçları kazanmak istediklerini ifade ederek, cumartesi günü saat 13.30'da oynayacakları Atiker Konyaspor maçı ve transfer dönemini değerlendirdi. Atiker Konyaspor maçını kazanarak lige moralli başlamak istediklerini belirten Özdilek, "İkinci yarının zorluğunu biliyorum, taraftarın beklentisini biliyorum. Şunu ifade edeyim, bu takım mücadelenin içinde olacak, her kaçı kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadelede en büyük destekçimiz seyircimiz olacak. İlk yarıda takıma gösterdikleri desteği üstüne koyarak aynı şekilde bekliyoruz. Maç cumartesi günü saat 13.30'da. Onların sahayı doldurmasını desteklemesini bekliyoruz. Artık geri sayım başladı, artık içeride bütün maçları kazanma odaklı oynayacağız" diye konuştu.

"Gol yükümüzü hafifletecek bir oyuncuyu bünyemize katacağız"

Transfer dönemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özdilek, "Takdir edesiniz ki eksiklerimiz vardı. İlk devrede bunu gidermek adına ciddi anlamda efor sarf ettik. Yeni başkan ve yönetim kurulu, bizler transfer için yoğun çaba sarf ettik. Konuştuğumuz bazı oyuncular gelmekte sıkıntı yaşattı. Ekonomik anlamda ciddi rakamlar telaffuz ettiler. Biz transfer edeceğimiz oyuncuları kamp periyoduna sokalım istedik, bunda başarılı olamadık. Birçok kulüp de başarılı olamadı. Bunun sıkıntısını yaşadık. Biz kulüp olarak yoğun bir dönem geçirdik. Başkanlık seçimi ocak ayının 6-7'sini buldu. Yeni yönetim ve başkanımız yoğun bir periyotta çalışıyor. Transferlerimizi yaparken de en büyük amaçlarımızdan bir tanesi oynayan oyuncuları bünyemize katmaktı. Hem Pierre hem de Muhammed bu anmamda arzu ettiğimiz oyunculardı. Yoğun bir şekilde arayışlarımız devam ediyor. Ön tarafa gol yükümüzü hafifletecek bir oyuncuyu bünyemize katacağız. Bugün yarın netleşir. Olmazsa olmazımız. Akabinde ocak sonuna kadar transfer süreci var. Bünyemize uyan katkı sağlayacak oyuncu olursa bünyemize katmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Taylan Antalyalı: "Mutlak üç puan için sahaya çıkacağız"

BB Erzurumspor'un başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı ise, "Bu maçın öneminin farkındayız. İkinci yarının ilk maçı. İçeride oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Her maç çok önemli, taraftar desteği ile üç puanı almak istiyoruz. İkinci yarıya iyi bir başlangıç için kazanmak gerekiyor. Mutlak üç puan için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.