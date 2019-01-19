Mehmet Özdilek: “Kaybetmek moral anlamında bizi üzdü”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Atiker Konyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kaybetmek moral anlamında bizi üzdü" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Ligin ikinci yarısına başlarken kendi evimizde kazanarak başlamak en büyük dileğimizdi. Rakibin özellikle birlikte oynama alışkanlığı olan çok iyi bir takım olduğunu ifade ettik. Oyuna başladığımız süreçte oyuna hakimdik. Kapanan bir oyunda rakibi açmaya çalıştık. Aslında rakibin ilk 45 dakikada, 90 dakika içerisinde pozisyon diyebileceğimiz iki pozisyonu vardı, ikisi de gol oldu. Birinci gol, top bizdeyken baskı yokken, rakibe pası attık. Etkili oyuncuları var ilk yarıya 0-0 girmek varken, mağlubiyetle girdik. Bu bizi psikolojik olarak etkiledi. Devre arasında oyuncularımıza sonucu değiştireceğimizi ifade ettim. İkinci yarı başladıktan sonra bir anda duran toptan alakasız bir gol yedik. Akabinde gol bulmamız oyuna dahil olma anlamında iyiydi. Son vuruşlardaki beceriksizlik bir çok şeyi etkiledi, oyuna ortak olma adına oyuncuların mücadelesinden memnunum. Teslim olmadık. Kaybetmek, moral anlamında bizi üzdü” diye konuştu.

"Beşiktaş maçına yoğunlaşacağız"

Mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Özdilek, bu maçı unutup Beşiktaş maçına yoğunlaşacaklarını bildirdi. Özdilek, “Ligde bu tür dalgalanmalar olacak. İçeride bunu yaşamak bizi sıkıntıya sokacak ama geldiğim gün itibariyle söylemiştim bizde bu dalgalanmaların içinde olacağız. Bir maç kaybettik. Önümüzdeki Cuma günü maç oynayacağız. Bu maçın etkisinden kurtulup deplasmandaki Beşiktaş maçına yoğunlaşacağız. Ligde herkes herkesi yenebilir. Kaybettiğimiz maçlarda rakiplerin gerisinde kalmadık hep öndeyiz istatistiklerde. Topa sahip olmada, pozisyon üretmede öndeyiz” ifadelerini kullandı.

"En az iki forvet almamız lazım"

Takıma en az iki tane forvet oyuncusu gerektiğini bu konuda çalışmaların sürdüğünü anlatan Özdilek, teklif yaptıkları futbolcuların gelmek istemediklerini belirtti. Kulüpte yaşanan seçimin transfer çalışmalarını da geciktirdiğini ifade eden Özdilek, yeni transferleri 1 Ocak'ta başlayan kampa almak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.