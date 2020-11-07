Mehmet Özdilek: "Oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Göztepe maçında oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını belirterek, "Evimizde kazanarak araya girmek isterdik ama bu ligde her puan çok kıymetli" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Özdilek "Kazanmaya odaklı bir maç öncesi bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Son 2 haftadır bireysel anlamdan çok hata yaptığımız, özellikle Karagümrük maçında bize yakışmayan bir skorla evimize döndük. Bu anlamda biraz stresli bir o kadar da kazanılması gereken bir müsabaka gibi görünüyordu. Aslında 90 dakikalık periyotta özetle kazanabilirdik, kaybedebilirdik de. İlk 45 dakika rölanti de çok dengede giden bir oyun kolay değil. Ama tabi yine bireysel bir hata akabinde korner ve golü yememiz psikolojik olarak bizi acabalara itti. Devre arasında oyunculara biraz daha tempoyu yükseltip biraz daha rakibi hataya zorlarsak yakalayabileceğimiz ve bulabileceğimiz gollerin olacağını söylemiştim. 60. dakikada çok doğru bir zamanda gol geldi. Daha sonra tercihler, girdiğimiz pozisyonlar değerlendirebilseydik bugün galibiyetle buradan ayrılabilirdik ama 90. dakikada gol de yiyebilirdik. Ben oyuncularımın ortaya koyduğu istekten, mücadeleden memnunum. Önümüzde 15 günlük bir ara var. Bu arada fiziksel anlamda hem de takım olma adına eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Çok yoğun bir periyot bizleri bekliyor. Evimizde kazanarak araya girmek isterdik ama bu ligde her puan çok kıymetli. Oyuncuları tebrik ediyorum, rakibe de başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu.