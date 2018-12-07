Mehmet Özdilek: "Yeni Malatyaspor maçı sıralamamızı belirleyen maç olacak”

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, ”Kazanma odaklı oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçı bizim ilk devrede ki sıralamamızı belirleyen maç olacak” dedi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, B.B. Erzurumspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Özdilek, kazanma odaklı oynayacaklarını ifade ederek “Pazar günü kendi evimizde birbiriyle oynama alışkanlığı yüksek olan bir takıma karşı oynayacağız. Hocasıyla istikrar yakalayarak 2 yıldır birlikte çalışan bir takım var karşımızda. Tek düşüncemiz var seyircimiz önünde kazanmak. Maçın Pazar günü olması inanıyorum ki taraftarımızın stadı doldurmasına katkı sağlayacaktır. Kazanacağımız veya kazanma odaklı oynayacağımız bu maç bizim belki de ilk devrede ki yerimizi belirleyen en önemli maç olacak” dedi.

“Herkesin saygısını kazandık”

B.B. Erzurumspor'un son haftalarda ki iyi futbolundan dolayı herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını vurgulayan Özdilek, “Maçı kazanırsak 17 puan yapacağız ki önümüzü çok net görmüş olacağız ama söylem ve eylem çok farklı şeyler dolayısıyla her maçın zor olduğunun farkındayız zor bir maç oynayacağız özellikle deplasmanda iyi savunma yapıp kontra atağa iyi çıkan bir takım olacak karşımızda. Bizim takımımız son 7 haftadır oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin sevgisini ve saygısını kazanan konumda bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibin sahada ne yapacağından çok bizim sahada ne yapacağımız önemli tek düşüncemiz var Pazar günü 3 puanı camiamıza hediye etmek” ifadelerini kullandı.

“Devre arası transfer yapmak kolay değil “

Devre arasında takıma katkı sağlayacak oyuncuları transfer edeceklerini belirten Özdilek, “Eksiklerimiz var hepimiz biliyoruz ama transfer gerçeklerini de çok göz önünden atmayalım. Devre arası oyuncu alıp buraya getirmek kolay değil bunun hep maliyeti var bunları çok iyi irdelememiz gerekiyor. Ben bununla yöneticilerle bir aydır konuşuyorum ne yapabiliriz diye konuştuğumuz oyuncularda var. Bazılarının ailesel ve kişisel olarak gelmelerinde sıkıntı var ama biz oyuncu transfer etmek için değil bize katkı sağlayacak oyuncuları almak istiyoruz. Burada aile ortamı oluşmuş bir futbolcu grubu var bu grubu da bozmak istemiyoruz. Hem oyuncu kalitesi ile hem de kişilik kalitesi ile takımımıza uyabilecek oyuncuları bünyemize katacağız” şeklinde konuştu.

B.B. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde akşam saatlerinde kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.