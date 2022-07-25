Mehmet Sekmen: “Aklımıza hangi spor dalları geliyorsa mutlaka yüksek irtifalı bir yerde kamp yapması gerekiyor”

Sadece futbol takımlarının değil diğer tüm spor dallarının da yüksek irtifalı bir yerde kamp yapması gerektiğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bütün spor takımları yeni sezona girerken kamp hazırlığına ihtiyaç duyar. Futbol, basketbol, voleybol, boks, judo, karate, atletizm ve yüzme gibi aklımıza hangi spor dalları geliyorsa mutlaka yüksek irtifalı bir yerde kamp yapması gerekiyor” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden bir tanesi olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ve diğer spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor. Özellikle futbol kulüplerinin sezon öncesi ve sezon arası çalışmaları için tercih ettiği noktalardan biri olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 13 adet spor sahası, 2 bin 95 yatak kapasitesi ve 6'dan fazla konaklama işletmesiyle spor takımlarının gözdesi halinde bulunuyor. Yüksek rakım seviyesiyle de sporcu antrenmanlarına katkı sağlayan kamp tesisi yurt içerisinden ve yurtdışından kulüpleri de sezon hazırlıklarını yapmaları için bünyesinde barındırıyor.

“Tüm spor takımlarının yüksek irtifalı bir yerde kamp yapması gerekiyor”

Önceden Erzurum'da otellerin 4-5 ay açık kaldığını, şu an ise yaz-kış açık olduğunu söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Şunu ifade edeyim, biz bölgenin daha cazip hale gelmesi için elimizden ne gelebilir hangi projeleri değerlendirebiliriz diye mantık yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de yüksek irtifa kamp merkezidir. Bütün spor takımları yeni sezona girerken, futbol, basketbol, voleybol, boks, judo, karate, atletizm, yüzme gibi aklımıza hangi spor dalları geliyorsa mutlaka yüksek irtifalı bir yerde kamp yapması gerekiyor. Ben 2014'te göreve başlayınca böyle bir imkana sahip olduğumuzu tespit ettim ve süratle 2014'ün Haziran ayından itibaren bütün spor dallarıyla ilgili tesisler yaptık ve şuanda bu tesislerimizde değerlendiriliyor. Türkiye'den ve yurtdışından takımlar Erzurum'a geliyor. Gelecek yıllarda yine onlarca takım gelip burada kamp yapacak. Takımların burada kamp yapması demek Erzurum'un tanıtılması ve yazın boş kalan otellerimizin dolması anlamına geliyor. Otellerimiz genelde kışın 4-5 ay açık bulunuyordu şimdi artık yazında otellerimiz çalışır durumda bulunuyor. Erzurum içerisinde turizm anlamında hangi alan varsa hepsini canlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizi 12 ay boyunca yaşanabilir turist gelebilir hale getirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz” diye konuştu.