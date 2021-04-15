Mehmet Sekmen: "Erzurum'da amatör futbol kulüplerine önemli yatırımlar yapılacak"

Erzurum'da bulunan 16 amatör futbol kulübünün yöneticileriyle bir araya gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kulüp sporcularına eşofman takımı hediye etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Temmuz stadında düzenlenen programda amatör futbol kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda konuşan Sekmen, “Erzurum amatör futbol kulüplerine önemli yatırımlar yapacağız” dedi.

“Futbol altyapımız olmadığı dönemde zor zamanlar geçirdik”

Erzurumspor'a amatör futbol kulüplerinin büyük katkısının olacağını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediyesi olarak bütün spor dallarına elimizden geldiği kadar yoğun gayret ve destek veriyoruz. İstiyoruz ki Erzurum sporu tüm dallarında temsil etsin. Yaz ve kış spor okulları açarak şehirde spora ilgi duyan gençlerimizin spor yapmalarını sağlamak ve yetenekli gençleri burada tespit etmek istiyoruz. Gerek geleneksel spor gerekse kış sporları alanlarına da katkılarımız devam ediyor. Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımak istiyorduk bu isteğimiz gerçekleşti. Daha sonra ise altyapımız olmadığından dolayı çok zor günler geçirdiğimiz oldu. Her spor dalında olduğu gibi futbolda da alt yapıya çok önem verir hale geldik. Fakat bununda yeterli olmadığını gördüğümüzde ilimizde bulunan amatör kulüplerinde katkı sağlayabileceğine inandık. Bu şekilde Türk futboluna önemli sporcular kazandırabileceğimizi gördük. Eğer amatör kulüplerimizi desteklemezsek başarı gelmeyecektir” dedi.

“Bu alanda çok önemli yatırımlar yapacağız”

İlerleyen zamanlarda amatör kulüplere büyük yatırımlar yapılacağını da kaydeden Sekmen, “Kulüplerimizle yaptığımız toplantılar sonrası eksikleri tamamlamaya başladık. İlerleyen zamanda bu alanda çok önemli yatırımlar yapacağız. Şuanda da spor kulüplerimize eşofman takımı hediye ediyoruz. Daha sonra forma ve ayakkabı hediyelerimizde olacak. İstiyoruz ki bu sahalardan Erzurum'u temsil edecek gençlerimiz yetişsin. Hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un altyapısı gelişsin hem de bu gençleri yetiştirip Türk futboluna armağan edelim” açıklamalarında bulundu.