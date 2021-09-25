Mehmet Şimşek: “Zor bir maçtı kazandığımız için mutluyuz”

Ama kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız bu zor şartlarda kazanmayı bildiler” dedi.

TFF 1. Lig'in yedinci haftasında evinde Adanaspor'u 3-1 mağlup eden BB Erzurumspor'da Yardımcı Antrenör Mehmet Şimşek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şimşek, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Her zamanki gibi zor maç oynadık. Ama kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız bu zor şartlarda kazanmayı bildiler. Finansal zorluklar yaşıyoruz ama oyuncular yürekten oynuyorlar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyoruz” dedi.