Meme estetiğinde bunlara dikkat

Dr. Karaca Başaran, meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelerin göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirdiğini, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağladığını söyledi.

Doç. Dr. Karaca Başaran, meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi;

İmplant boyutu: İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc'den 960cc'ye kadar değişir

İmplant profili: İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur.

İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir

İnsizyon paterni: İnframammary (meme altında)

Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında)

Transaksiller (koltuk altından)

Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)

İmplant yerleştirme:

Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına

Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına

Dual plan

Kas zarı altına

İmplant tipi:

Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.

Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)

Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:

Meme boyutunun büyütülmesi

Asimetrik memelerin düzeltilmesi

Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması

Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması

Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi

Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte

Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte

Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla.”