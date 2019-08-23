Memur-Sen Erzurum il yönetiminden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanlığı görevini yürütürken Erzurum Memur-Sen İl Temsilciliği görevini devralan Mustafa Karataş, görev değişiminin ardından ilk kez Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.

Memur-Sen İl Temsilciliği olarak Atatürk Üniversitesi ile daha önce gerçekleştirilen çalışma ve projelere yeni dönemde de tüm hızıyla devam etmek istediklerini ifade eden Mustafa Karataş, Rektör Çomaklı'nın bilgi ve tecrübesinden azami ölçüde istifade edeceklerini belirtti.

Üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan çok sayıda çalışanın Memur-Sen'e üye olduğunu söyleyen Mustafa Karataş, her iki kurumun ortak payda altında birleşmesinin çalışanlar açısından olumlu sonuçlar doğuracağına vurgu yaptı.

Mustafa Karataş'a yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan Üniversite-STK buluşmalarına, alt birimleriyle katılım sağlayan Memur-Sen ve yöneticilerine teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “Çalışanlarımızın sendikal haklarını savunan Memur-Sen ile birlikte, üniversitemiz mensuplarının daha iyi şartlar altında görevlerini yapmaları için çalışmalar yürütüyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz Memur-Sen ile ilişkilerimizin Mustafa Karataş yönetiminde de yine aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.