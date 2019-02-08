Menopoz ve erken menopoz'da gebelik

Dr. Bülent Berker, kadınlarda 45 yaşından sonra zor görülen gebelik, yumurta bağışı ile birlikte ikiz bebek doğumlarını dahi mümkün kıldığını söyledi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Bülent Berker gebelik yaşayamayan kadınlar için en iyi yöntemin tüp bebek yöntemi olduğunu ifade ederek, “Gebelik elde edemeyen hastaların başvurabileceği tek yöntem “Yumurta bağışı” olarak görülür. Kadınlarda 45 yaşından sonra zor görülen gebelik, yumurta bağışı ile birlikte ikiz bebek doğumlarını dahi mümkün kılabilir. Bu yöntemle gebelik elde etmek isteyen kadınlar için ilk olarak genç bir verici bulunur. Vericiden alınan yumurtalarla, alıcının eşinin Spermleri döllendirilir ve alıcının Rahim'ine yerleştirilir. Genetik açıdan verici kadının özelliklerini taşıyan yumurtalar, doğal olarak doğacak bebeğin de eş ve vericiye ait genetik özelliklere sahip olmasına neden olmaktadır” dedi.

Bu yöntemi kullanmak isteyen yaşı ilerlemiş kadınların ise ciddi bir inceleme yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Berker, “Araştırmalar neticesinde, bu yöntemle gebelik elde eden annelerin ilgi ve sevgi açısından diğer annelerden bir farkı olmadığını ortaya koymaktadır. Dünya genelinde izin verilen ülkelerde üçüncü şahıs aracılığıyla gebelik elde edilen yöntemler içerisinde en yaygını budur. Türkiye, bu türden gebelik elde edilmesine izin vermeyen ülkeler arasındadır. Öte yandan Yumurta bağışı, gebe kaldığında sağlığında risk oluşacak kadınlar ile 50 yaşın üzerindeki kadınlara tavsiye edilmemekte, Menopoz dönemine giren ve ilerleyen yaşlardaki kadınlara ise ciddi bir inceleme yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Bu kadınların Karaciğer, Böbrek ve Kalp gibi organlarının sağlıklı durumda olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Tüp bebek yönetiminde yaş faktörünün önemli olduğunu çünkü yaşa bağlı olarak başarı oranının değiştiğini vurgulayan Berker, “Kişiden kişiye farklılık gösteren Tüp Bebek Tedavilerinde genellemelere yer verilmemektedir zira bu türden bir yaklaşım başarı oranını olumsuz etkiler. Kişiye ve çifte özel tedavilerde hastaların kişisel ve geçmiş öykülerine bakıldıktan sonra Genetik, Endoskopik, İmmunolojik ve Hormonal yönden muayeneleri yapılarak tedavi aşamasına geçilmektedir. Tüp Bebek Tedavilerinde yaş faktörü önemlidir çünkü ilerleyen yaşla birlikte başarı oranında olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Günümüzde kadınların sosyal ve ekonomik açıdan toplumda farklı bir yer edinmesiyle birlikte, çocuk sahibi olma yaşı da ertelenmeye başlamıştır. 35 yaşın üzerindeki yaşlarda Tüp Bebek tedavisine yönelen kadınlarda başarı ihtimali de düşer. Olumsuz sonuç alan kadınlar bu kez alternatif yöntemleri gündemlerine almaktadır ancak bunların çoğu tıbbi açıdan onay almamış yöntemlerdir” şeklinde konuştu.

Dr. Bülent Berker olumsuz sonuç alan kişiler için diğer alternatif yöntemleri ise şöyle sıraladı:

- Yapay Rahim

- HLA Yöntemi

- Embriyo Yapıştırıcısı

- Bağışıklık Sistemi Tedavileri

- Sperm Mıknatısı

- Lazer Teknikleri

- İlaçsız Tüp Bebek Tedavileri