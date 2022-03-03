Meşaleler yıldız için yandı

Erzurum'da başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) resmi açılış törenleri görkemli geçti. Atlama Kulelerinde gerçekleşen açılışta Meşaleli Kayak ve havai fişek gösterisi yapıldı. Kafilelerin halayına protokol de eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası için Atlama Kulelerinde resmi açılış töreni düzenlendi. Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı şampiyonanın resmi açılış töreni oldukça renkli ve görkemli geçti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası için Atlama Kuleleri'nde gerçekleşen resmi açılışta İstiklal Marşının ardından yapılan meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi nefes kesti.

Anadolu'nun zirvesinde olmanızdan gurur duyuyoruz

“Anadolu'nun zirvesine hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un önemli kayak merkezlerine sahip olduğunu belirterek, dünyanın hiçbir yerinde havalimanı ile dağ arasında bu kadar kolay ve kısa mesafede ulaşımın sağlandığı bir yer olmadığını söyledi.

ANALİG'e katılan sporcuların gelecekte ülkemizi önemli yarışlarda temsil edecek olan kayakçılar olduğuna inandığını ifade eden Vali Memiş, “"Burada düzenlenen yarışlara katılacaksınız ama yarıştan önemli olan bu farkındalığı görmek. Sizleri bu imkanlarımızla misafir etmeyi yarıştan daha önemsediğimiz belirtmek isterim. Hepinize yarışmalarda başarılar dilerim. Ben Erzurum'a gelirken kayak bilmiyordum, şimdi Ejder 3200 zirvesinden kayabiliyorum. Kayak doğa ile bütünleşmek demek, sizde doğayı düşünün ve doğa ile bütünleşin" diye konuştu.

ANALİGİN gayesi daha çok müsabaka daha çok tecrübe

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Öztürk ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın selamlarını ileterek konuşmalarına başladı.

Öztürk, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ANALİG'i düzenlemesindeki en büyük gayenin sporculara daha fazla müsabaka yaptırma ve onlara tecrübe kazandırmak olduğunun altını çizdi.

Öztürk, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 27 branşta uluslararası arenada daha çok sporcu yetiştirmek, sporcuların daha fazla müsabaka yapmalarını sağlamak amacıyla bu yarışları düzenliyor. Alp Disiplini ve Kayaklı koşuda yarışlara katılacak olan tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Açılış töreninde Türkiye'nin tek atlama kuleleri olan Atlama Kulelerinin stadyumunda sporcular ve antrenörler idarecileriyle birlikte halay çekti. Karlar üzerinde coşan gençlerin coşkusuna Erzurum Valisi Okay Memiş ile diğer protokol üyeleri de ortak oldu. Vali Memiş sporcularla birlikte halay çekti. Çocuklar gibi şen olan ve sporcularla birlikte eğlenen Vali Memiş çocuklarla kızakla kaydı. Açılış törenine Spor Hizmetleri Şube Müdürü Serkan Kömür ile diğer davetliler de katıldı. Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya, alp disiplini ve kayaklı koşu Türkiye Kayak Şampiyonası'na toplam 27 ilden 400 dolayında sporcunun katıldığını söyledi.