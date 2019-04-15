Meslek liselilerden şiir ve türkü gecesi

Erzurum'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri şiir gecesi düzenledi. Sevilen türkülerin de seslendirildiği gecede öğrenciler İngilizce şiir de okudu.

Palandöken İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şiir ve türkü gecesi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki şiir gecesine öğretmen ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Polis Haftası sebebiyle Polis Okulu öğrencilerinin de katıldığı gecede ilk şiiri Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu okudu. Okul korosunun seslendirdiği Sarı Gelin türküsünün ardından öğretmen ve öğrenciler müzik eşliğinde hazırladıkları şiirleri okudu. Sarı gelin türküsünü okudu. Meslek lisesi öğrencileri gecede İngilizce şarkı ve şiir okuyarak davetlilere sürpriz yaptı.

Okul Müdürü Öztürk Bastem, meslek eğitimi veren okullarının bu tür aktivitelerde de başarılı olduğunu bildirdi. Gece öğrenci ve öğretmenlerin sevilen türkü ve şiirleri okumasıyla sona erdi.