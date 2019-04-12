Meslek Yüksekokullarına yönelik arama konferansı Atatürk Üniversitesinde başladı

Dr. Ömer Çomaklı yönetiminde ve Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen “Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Arama Konferansı” Kültür Merkezi Mavi Salonda başladı.

11-12 Nisan tarihleri boyunca devam edecek olan Arama Konferansına, meslek yüksekokulları ile birim ve koordinatörlüklerin yönetim kadroları katılım sağlarken, her yönetici kendi birimleri ve 2018-2019 yıllarında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Arama Konferansında, meslek yüksekokullarının faaliyetleri, sorunları ve çözüm arayışları konuşulurken, yeni faaliyete geçen birim ve koordinatörlüklerin tanıtılması ile kurum içi iletişimin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

“Meslek Yüksekokulları, Bulundukları İlçelere Katma Değer Sağlıyor”

Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Arama Konferansında konuşan Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi içerisinde meslek yüksekokullarının öneminden bahsetti.

Erzurum'un çeşitli ilçelerinde eğitim hizmeti veren meslek yüksekokullarının, topluma temas konusunda Atatürk Üniversitesinin önemli bir gücü olduğuna değinen Rektör Çomaklı, meslek yüksekokullarının, bulundukları ilçelere katma değer sağladıklarını ifade etti.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi gücünün büyük bir bölümünü toplumdan almaktadır. Bu gücü var olan bilgi ve tecrübesiyle kat kat artırarak topluma yansıtmaktadır. Ülkemizin gelecek vizyonu ile kalkınma çabalarına katkı sağlamak ve ortak bir vizyon geliştirmek için yeni fikirlerin tümüne açığız.

Arama Konferansında gerçekleşecek fikir alışverişi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Çünkü yeni kurulan birimlerimizi tanımak ve faaliyet alanlarını bilmek eksikliklerimizi görme konusunda bizlere yol gösterecek ve çalışmalarımızı hızlandıracaktır. Yeni Nesil Üniversite Projesinin eğitime, ekonomiye ve sosyal sorunların çözümüne katkısının gözle görülür bir şekilde artması, bu projemizin üniversitemizde ne denli etkili olduğunu da göstermektedir.”