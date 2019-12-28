Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi

Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından bu yıl 475 adet sosyal sorumluluk projesi desteklendi. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bağımlılık konusunda farkındalığın geliştirmesi ve Türk Sanat Müziği Sanatçılarının gençler üzerinde toplumsal farkındalığın artırılması projeleri ile ilgili çeşitli afiş tasarımları sergilendi.

İki dalda gerçekleştirilen çalışmalarda Türk Sanat Müziği sanatçılarını tanıtmak onları unutmamak onlara gereken değeri göstermek adına sanatçıların afişlerini yaptılar.

Öğrenciler çalışma kapsamında ayrıca sigara uyuşturucu alkol gibi bağımlılık yapan maddelere dikkat çekmek için bu tür afiş çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Sergiye Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Oltu Melsek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ,Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, Oltu Ticaret Odası Genel Sekreteri Güngör Durgun Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.