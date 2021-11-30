Meslek Yüksekokulu öğrencilerine iş kulübü eğitimi veriliyor

2 gün yüz yüze, 1 gün çevrimiçi (online) platformlarda sürdürülen eğitimlerden ilçelerdeki öğrencilerin de yararlanabilmesi için Kariyer Merkezi adına Merkez Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy danışmanlığında ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yücel Naktiyok yürütücülüğünde sunulan toplumsal duyarlılık projeleri desteklenerek hayata geçirildi.

Projeler kapsamında meslek yüksekokulları tarafından belirlenen 15 öğrencinin yol, yemek ve konaklama ihtiyaçları Atatürk Üniversitesi tarafından karşılanırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) görevlisi Ali Haydar Kolik tarafından öğrencilere İş Kulübü Eğitimi veriliyor.

Eğitim kapsamında öğrencilere iş görüşmesi, grup mülakatı, kendini tanıma, iş arama kanalları, işveren beklentileri, beden dili ve iletişim konuları ile özgeçmiş hazırlama, etkili mülakat ve çevrim içi mülakat teknikleri konularında eğitimler veriliyor.

Eğitime ilk olarak Narman Meslek Yüksekokulu öğrencileri katılırken, eğitimin sonunda öğrencilere katılım belgeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir tarafından verildi. Eğitimler İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla devam edecek.