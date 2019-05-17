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Meteoroloji balonu liseli öğrenciler tarafından atıldı

Meteoroloji Radyosonde Balon Atımı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseli öğrenciler tarafından yapıldı.

Meteoroloji Radyosonde Balon Atımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseli öğrenciler tarafından yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün atmosferin üst seviyelerinden veri elde etmek ve atmosferin meteorolojik profilini çıkarmak için yüksek atmosfer gözlemleri yapmak üzere her gün saat 02.00 ve 14.00'de gerçekleştirdiği “Radyosonde Balon Atımı” işlemini bu kez liseli öğrenciler yaptı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğündeki etkinlikte atılan balonun üzerinde “İstikbal göklerde bu vatanın gençleri gönüllerde” yazısı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji logoları ve Türk bayrağı yer aldı.


Balon atımı İstanbul, İzmir, Ankara, Isparta, Adana, Diyarbakır, Samsun, Kayseri ve Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüklerinde aynı anda yapıldı.

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