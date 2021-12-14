Metin Diyadin: "Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik"

Golü bulamadık, yorgunluklar oldu. Yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz güçlü takımlardan puan almak zor oluyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından açıklamalarda bulundu. Diyadin, fırsatları değerlendiremediklerini ifade ederek, "3 haftalık seriden sonra önemli bir rakiple oynadık. İlk devre biz, ikinci devre Erzurumspor oynadı. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmemiz lazımdı. Golü bulamadık, yorgunluklar oldu. Yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz güçlü takımlardan puan almak zor oluyor. İlk faulümüzü 41. dakikada kullandık. Geçen hafta da bu tarz durumlarla karşılaştık” diye konuştu.