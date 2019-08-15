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Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltıyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan meteorolojik uyarı ile Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği belirtildi.


Yapılan uyarıda, basta sağlık sorunları olmak üzere, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtilerek vatandaşların sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi.

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