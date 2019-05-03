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Mezun olacak öğrencilerden hatıra ormanı

Erzurum Teknik Üniversitesinde KARPAM (Kariyer Planlama-Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve Destek Hizmetler Çevre Birimi’nin organizasyonu ile bu yıl mezun olacak öğrenciler için bir hatıra ormanı yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesinde KARPAM (Kariyer Planlama-Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve Destek Hizmetler Çevre Birimi'nin organizasyonu ile bu yıl mezun olacak öğrenciler için bir hatıra ormanı yapıldı.


Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi binası önünde oluşturulan Mezuniyet Hatıra Ormanı'nda 2018-2019 akademik yılı mezunları gelecek nesillere bir miras bırakmak maksadıyla fidan dikimi için bir araya geldiler.


Fidan dikiminden sonra sunulan ikram ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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