Mezuniyet coşkusu

Aşkale İMKB Anadolu Lisesi'nde 2018-2019 yılı mezunları için tören düzenlendi. Dört yıllık eğitim öğretim yılının sonuna gelen öğrenciler için okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem'in yanı sıra okul müdürü Kemal Balcı, Öğretmenler, Öğrenciler ve Velilerin katılım sağladığı etkinlikte zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program günün anlamına uygun konuşmalarının yapılması sonrası öğrenciler duygularını kendi yazmış oldukları şiir ve konuşmalar ile dile getirdiler.

Programda Aşkale İMKB Anadolu Lisesi Erzurum Kadın ve Erkek Bar ekipleri gösterilerini sergiledikten sonra okul korosu şarkılar söylediler.

Mezuniyet töreninde coşku büyüktü, 4 yıl boyunca Anadolu Lisesi´nin yollarını eskiten öğrenciler bundan sonra ülkemizin ve hatta yurtdışındaki üniversitelerin yollarında olacaklar. Lise yıllarını güzel bir anı ile noktalayan mezunlar kep attıktan sonra gönüllerince eğlendiler.