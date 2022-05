Mezuniyet coşkusu yaşadılar

Sway Otel'de gerçekleştirilen lise mezuniyet töreni tüm öğrencileri ve ailelerini coşturdu. Aileleriyle katılım gösteren öğrenciler tüm gece doyasıya eğlendiler. Teker teker sahneye davet edilen öğrenciler ve aileleri tebrikleşip mezuniyet gururunu son demine kadar yaşadılar.

Programı sunan Esmanur Çınar ve tüm öğrenciler adına konuşma yapan Elif Azra Uzun duygusal anlar yaşattılar. Ailelerine minnettar olduklarını ve onların emekleriyle buralara kadar geldiklerini belirten Azra, herkesin yüzünde ayrı bir gurur oluşturdu. Öğrencilere mezuniyet belgeleri verilirken konuşma yapan

Kurucu Müdür Abdullah Samancı her öğrencinin ailelerini itinayla tebrik etti. Bıkmadan, usanmadan tüm yıl boyunca çaba gösteren öğrencilerini kucaklayıp ailelerine de desteklerinden ötürü teşekkür etti ve her zaman yanlarında olacaklarına söz verdi. Duygusal dakikaların yaşandığı anlarda tüm velilerin gözlerindeki gurur okunuyordu. Belgelerini alan öğrenciler tüm yıl boyunca bekledikleri eğlencelerine kavuştular, aileleri ve öğretmenleriyle beraber eğlencenin tadı geceye kadar devam etti. Eğlencenin seyri pasta kesimi ve havai fişek gösterileriyle devam etti. Doyasıya eğlenen öğrencilere aileleri de katıldı. Bir an olsun aileler çocuklarını yalnız bırakmadılar. Tüm öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Öğrenciler ve veliler, tüm günü eğlenmeleri, zevk almaları için planlayan ve onlarla eğlenip eşlik eden Abdullah Samancı'ya teşekkürlerini sundular.