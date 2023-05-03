MHP Aşkale Seçim Koordinasyon Merkezi'nde coşkulu açılış

İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP Erzurum Milletvekili adayı Ömer Haluk Pirimoğlu'nun katılımıyla açılan SKM'de, coşku adeta tavan yaparken, İl Başkanı Adem Yurdagül yine birbirinden önemli mesajlar verdi.

İl Başkanı Adem Yurdagül, partililerin ve Aşkaleli seçmenlerin büyük ilgi gösterdiği açılışta, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın neden desteklenmesi gerektiğini anlattı. Yurdagül, “Türkiye ilk kez seçime giriyor, Türkiye'de Cumhurbaşkanı da ilk kez belirlenmiyor. Mesele bu gözden bakılınca her şey normal. Ancak 14 Mayıs seçimlerini kendi içinde ve bu ülke için özel kılan bir durum var. Bu seçimlerde ya aziz milletimizle ülkemiz kazanacak ya da milletimizin ve ülkemizin geleceğini karartmayı kafaya koymuş olanlar kazanacak” dedi.

Türkiye'yi yönetmeye talip olan 6'lı masanın +1 ortağının da netlik kazandığını anlatan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “PKK'nın siyasi taşeronu olan HDP ve içinde bulundukları Yeşil Sol adlı ucube oluşum, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Kılıçdaroğlu kimin adayı? Millet İttifakı'nın adayı. Bunların alayı kötü niyetli, bunların alayı kuzu postuna bürünmüş. Bunların devlet, millet, bayrak, ezan, hürriyet gibi kaygıları yok. Bunların ülkeyi bölme, parçalama ve ağa babaları olan emperyalist güçlere peşkeş çekme niyetleri var. Bunların alayı iki yüzlü, bunların alayı şer cephesi. Dolayısıyla adımız kadar iyi biliyoruz ki, bizim aziz milletimizin şerle işi olmaz, şerlinin yanında durmaz ve şerre asla destek vermez!” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı gitsin de ülkenin başına ne gelirse gelsin” diyorlar

MHP Erzurum Milletvekili adayı Ömer Haluk Pirimoğlu ise, Türkiye'nin ve Türk milletinin çok önemli bir tercih yapma arifesinde olduğunu dile getirerek, “Şimdi bu millet ittifakı denilen ama milletle hiçbir ilgisi bulunmayan yapılanma var ya, 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. İstiyorlar ki, Cumhur İttifakı gitsin de, bu ülkenin milli duruşu ve milli hedefleri olmasın! İstiyorlar ki, Cumhur İttifakı gitsin de, milletin manevi değerleri ve mukaddesatı sahipsiz kalsın! İstiyorlar ki, Cumhur İttifakı gitsin de, bölünmenin ve parçalanmanın yolu açılsın! İstiyorlar ki, Cumhur İttifakı gitsin de, PKK'nın, terörün ve teröristlerin önü açılsın! Onlar diyor ki, Cumhur İttifakı gitsin de, ülkenin başına ne gelirse gelsin! Bunların zihinleri, akılları, fikirleri zaten işgal altına alınmış, ele geçirilmiş. İstiyorlar ki, Cumhur İttifakı gitsin de, Türkiye de işgal edilsin, emperyalistlerin ve batının asırlık bir hayali olarak; bu millet tarih sahnesinden silinip, gitsin! Şimdi biz bu milletin aziz ve asil evlatları olarak öncelikle şunun kararını vermeliyiz. Bunların karşısında duracak mıyız, durmayacak mıyız? Teröristlerle ele le vermiş olan bu ittifakın oyununu bozacak mıyız, bozmayacak mıyız? Bu sözde ulusalcılara, sözde Kemalistlere, sözde milliyetçilere, sözde muhafazakarlar ve bu sözde liberallere sandıkta hesap soracak mıyız, sormayacak mıyız? O halde gideceğiz o sandıkların başına ve milli yoksunluk içerisinde kıvranan, zihinleri bulanık, planları karmaşık bu zillet ittifakına gereken dersi vereceğiz” şeklinde konuştu.