MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, aday adaylarına teşekkür etti

İl Başkanı Karataş, “Aday adaylıkları sürecinde azimli ve kararlı davranış sergileyerek, teşkilat esaslarından ayrılmayıp, Lideri benimseyerek, alınan kararlara saygı duymanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Karataş, Cumhur İttifakının önemine değinerek, “Partimiz her zaman milletimize umut olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisinin Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliği ve önderliğinde Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edeceğiz. Bu nedenle Cumhur İttifakının 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkmasını umut ediyoruz” dedi.

Toplantıya katılan aday adaylarının Cumhur İttifakı hakkında görüş ve düşüncelerinin teşkilatla aynı olduğunu, aday adaylarının lider doktrin ve teşkilat esaslarına bağlı kaldıklarını belirten Karataş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle görünüyor ki, tüm dava arkadaşlarımız Genel Başkanımız tarafından açıklanan Cumhur İttifakını idrak etmiş, konunun ülkemiz açısından önemini benimsemiş ve bu konu etrafında kenetlenmişlerdir. Genel Başkanımızın basiretli yaklaşımı sayesinde milletimizin yön verdiği bu ittifak ülkenin geleceğine dair büyük bir umut doğurmuştur. Tüm arkadaşlarımızın Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda tavır sergilediklerini görmek 31 Mart seçimleri için olan umudumuzu kat be kat artırmaktadır. 31 Mart seçimleri, Genel Başkanımızın emrinde ve arkasında olan ülkücüler için sadece bir seçim değil, bir beka ve mukaddesatımızı yaşatma azmidir” dedi.

31 Mart seçimlerinin önemine de değinen Karataş, yapılacak olan seçimlerde sadece İspir ve Uzundere değil, tüm ilçelerde de Belediye Meclis Üyeliklerinde yüksek oy alacaklarını ifade etti.