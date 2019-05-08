MHP Erzurum İl Başkanı Karataş İstanbul seçimlerinde görevlendirildi

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için çalışmalarına hız verdi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Seçim sonucunda Cumhur ittifakının başarısı ve emanetin ehline verilmesi için tüm teşkilatlar seferber. Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli “seçimin yenilenmesi kararı çıkarsa karargahımızı İstanbul'a kuracağız” demişti. Bu kapsamda benimle birlikte on beş il başkanı parti genel merkezine davet edilerek İstanbul da yapılacak seçimler için görevlendirildi” dedi.