İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş İstanbul seçimlerinde görevlendirildi

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için çalışmalarına hız verdi.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için çalışmalarına hız verdi.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Seçim sonucunda Cumhur ittifakının başarısı ve emanetin ehline verilmesi için tüm teşkilatlar seferber. Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli “seçimin yenilenmesi kararı çıkarsa karargahımızı İstanbul'a kuracağız” demişti. Bu kapsamda benimle birlikte on beş il başkanı parti genel merkezine davet edilerek İstanbul da yapılacak seçimler için görevlendirildi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.