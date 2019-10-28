MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: “Türkiye Cumhuriyeti, zulme meydan okuyan, zalime rest çeken, batıl inanç ve hain hesaplara karşı koyan kahraman bir neslin emanetidir”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ının 96.yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti, zulme meydan okuyan, zalime rest çeken, batıl inanç ve hain hesaplara karşı koyan kahraman bir neslin emanetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'imiz, vatan ve millet sevdasının ölmez eseri olarak vücut bulmuş ve kutsal vatanımızın geleceğini şekillendirerek milletin gücünü tescillemiştir. Cumhuriyetimizin ilanı, yalnızca düşman unsurlara karşı kazanılmış zaferlerin mahsulü değil, Türk milletinin istikbaline pranga vurmak isteyen dış mihrakların, manda ve himaye arzusu taşıyan yerli işbirlikçilerine, geleceği yabancıların boyunduruğu altında gören teslimiyetçi güruhlara da tarihi bir cevabın ve milli bir duruşun yegâne göstergesidir. Türk milleti; esaret zincirlerini parçalayarak, tuzakları bozarak, işgal ve işgalcileri vatan topraklarından söküp atarak Cumhuriyet fikrinde buluşmuştur. Cumhuriyetimiz; istiklali uğruna fedakârca çırpınan millet ruhunun görkemli bir mükâfatı, milli iradenin muhteşem bir eseridir. Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen aziz milletimizin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarımıza, tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.”