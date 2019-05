MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Ramazan ayı mesajı

MHP İl Başkanı Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gönüllerin merhametle dolduğu, katı yüreklerin bile iman nuruyla ısındığı, bütün günahlardan arınma ve nefislerimizin terbiye edildiği on bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerifi bir kere daha bizlere kısmet eden Allah'a şükürler olsun. Ramazan'ı Şerif dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü, Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi bu aydadır. Bundan dolayı on bir ayın sultanı denilmiştir. Rabbim bu kutlu ayın her türlü hayr, feyz, bereket, rahmet, ecr ve sevabından azami derecede istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azat olan Ramazan'ı Şerifin hemşehrilerime, vatanımıza, milletimize, tüm Türk İslam alemine , birlik ve beraberliğimize vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.”