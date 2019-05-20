MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri için çalışmalarına devam ediyor

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, “Genel Başkanımız bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emirleri doğrultusunda Cumhur ittifakı kapsamında İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu bağlamda İstanbul Kartal Erzurumlular Derneği'nde, Pendik Erzurumlular derneğinde ve Ümraniye Erzurumlular derneklerinde ayrı ayrı Erzurumlu hemşehrilerimizle bir araya gelerek gönüllerimizi ve güçlerimizi birleştirerek seçimlerin başarıyla sonuçlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devem edeceğiz. Bu bağlamda bizlere gösterdikleri bu sıcak ilgi ve alakadan dolayı Pendik Erzurumlular dernek başkanı İlhan Pasin ve yönetimine, Kartal Erzurumlular Dernek Başkanı İlhami Özer ve yönetimine, Ümraniye Erzurumlular Dernek Başkanı Aziz Öz ve yönetimine, Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakıroğlu'na, Ümraniye ocak başkanımıza, Türk Haber İş Marmara Bölge Başkanı Mevlüt Bayraktar ve İstanbul'da ikamet eden tüm Erzurumlu hemşehrilerime teşekkür ederim.” diye konuştu.